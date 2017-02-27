Занимательная арифметика с зарплатой в 500 евро

С нового года изменился не облагаемый налогом минимум в трех странах Балтии.

Чтобы показать на примере, какая часть зарплаты не облагается налогами, медиаресурс db.lv взял зарплату в 500 евро. Расчеты не так просты, поскольку в Литве и Латвии действует дифференцированный необлагаемый минимум: чем выше зарплата, тем меньше минимум.

Литва. С 2017 года с 200 до 310 евро увеличился не облагаемый налогами минимум, это значит, что большая часть зарплаты останется в карманах жителей Литвы. Правда, максимальный необлагамый минимум смогут получить те, кто имеет доход в размере минимальной заработной платы. И дальше минимум будет уменьшаться.

На наши 500 евро формула минимума будет такая: 310 – 0,5 x (доходы жителя – минимальная зарплата, действовавшая на 1 января текущего года, один размер). Значит, для 500 евро минимум высчитывается так: (310 – 0,5 x (500 – 380) равно 250 евро. То есть для работника, который получает 500 евро, 250 евро не облагается налогом.

Эстония. С 2017 года не облагаемый подоходным налогом доход – 180 евро в месяц. Минимальная ставка заработной платы в месяц – 470 евро, в час 2,78 евро.

Значит, на 500 евро не облагамая налогами сумма составит 180 евро. Однако с января 2018 года не облагаемый подоходным налогоми минимум будет поднят со 180 евро до 500 евро. По сообщению правительства, от этого выиграет около 86% работающего населения страны: получающий менее 1200 евро в месяц работник станет получать на 62 евро в месяц больше, что означает годовую прибавку в размере 744 евро.

Латвия. В 2017 году официально установленный государством необлагаемый минимум составит 60 евро. То есть из наших 500 евро 440 будут облагаться налогом. Однако жители смогут вернуть переплату по подоходному налогу, которая образуется при применении дифференцированного необлагаемого минимума в 2018 году.

Для 500 евро так называемый личный дифференцированный минимум составит 107 евро, то есть на 47 евро больше, чем установленный государством (60 евро). Но вернуть в 2018 году латыши смогут только 130 евро, как переплату из-за этой разницы. Однако для этого им надо будет подать декларацию о доходах в 2018 году, и деньги они получат фактически спустя полтора года, если считать от января 2017 года.

Итог, в Латвии в 2017 году будет самый низкий необлагамый минимум. Для зарплаты в 500 евро в Латвии – 107 евро, в Эстонии – 180 евро, в Литве – 250 евро.

Инф. «ЛК»

Метки: 500 евро, N8 (1148) 23 февраля, зарплата, не облагаемый налогом минимум