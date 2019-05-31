Запас продуктов на время ЧС

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Министерство сельского хозяйства Литвы сообщило LRT, что в государственном продовольственном резерве, который предусмотрен на случай бедствия или войны, в настоящее время хранятся только два продукта — зерно и сахар.

Ранее запасы были больше. Так, в 2008 году в них были включены мясо, рыба, сгущенное молоко, соль и подсолнечное масло. В Министерстве отметили, что от всех продуктов, кроме сахара и зерна, отказались в 2011 году. Это было сделано из-за стоимости хранения и обновления продуктов, их коротких сроков годности и сложности реализации.

Советник премьер-министра Арнольдас Пикжирнис признал, что на накопление продовольственного резерва ежегодно расходуются «достаточно внушительные средства».

В этом году правительство одобрило поправки к Закону о государственном резерве. Ими предусматривается, что накапливать его можно будет на основе предварительного договора, который действует и в других странах.

Отмечается, что до внесения поправок было принято решение о накоплении продовольственного резерва в соответствии с продовольственной корзиной Министерства здравоохранения Литвы. Это означает, что в случае бедствия продовольственный резерв будет иметь более широкий перечень продуктов, что позволит людям эффективнее удовлетворять свои потребности.

По мнению диетологов, злаки являются хорошим выбором для еды в экстремальных условиях, однако они не рекомендуются для длительного питания. По их словам, зерно и сахар выбраны потому, что это прежде всего источник углеводов, который будет давать энергию. Зерно также содержит другие вещества, необходимые человеческому организму, — магний, фосфор, белки и аминокислоты.

Как разъяснили в отделе организации защиты населения Департамента противопожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел, экстремальные ситуации разделяются на два уровня:

на уровне самоуправлений, когда последствия устраняются на территории, не выходящей за границы трех самоуправлений;

на государственном уровне, когда устранение последствий происходит на территории, превышающей границы более чем трех самоуправлений.

В первом случае создается комиссия, которой руководит директор администрации самоуправления. Во втором случае – Комиссия по ликвидации экстремальной ситуации правительства Литовской Республики, которой руководит министр внутренних дел. Кроме того, создаются оперативные центры по ликвидации экстремальной ситуации.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ