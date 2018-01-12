Запасы нефти в Литве сокращаются, в этом году может быть объявлен новый конкурс – Й. Саткунас

Запасы нефти в западной части Литвы с каждым годом сокращаются примерно на одну десятую, а вероятность обнаружения новых месторождений невелика, говорит директор Литовской геологической службы. По словам Йонаса Саткунаса, добыча нефти будет уменьшаться и в этом году, кроме того, рассматривается возможность объявить новый конкурс на получение лицензии.

“В период с 2001 года все время имеет место сокращение объемов нефтедобычи – ежегодно по 10-12%. Нефтересурсы иссякают на разведанных и эксплуатируемых месторождениях – добывается больше воды, а нефти постоянно (добывается) меньше. Да, наверняка неизбежно будет спад (добычи в этом году – BNS)”, – сказал BNS Й. Саткунас.

По данным службы, в прошлом году нефти было добыто 68 тыс. кубометров – на 12% меньше, чем в 2016 году.

Как сказал Й. Саткунас, нефтяные компании ищут новые месторождения, однако есть сомнения в том, что кривая нефтедобычи пойдет вверх. По его словам, сейчас взвешивается возможность объявить новый конкурс лицензионной площади на участке Шилуте – Таураге.

Й. Саткунас сказал, что есть большие перспективы добычи нефти в море, компании интересуются этой возможностью, однако для этого нужно привести в порядок правовую базу.

Разведанные запасы нефти в Литве составляют 23,9 млн. кубометров. Добычей нефти в стране занимаются пять компаний – Lotos-Geonafta, Minijos nafta, Manifoldas, Genciu nafta и LL Investicijos.

BNS

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