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Заправочные станции Statoil меняют название на Circle K

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Принадлежащий канадской компании Couche-Tard управляющий сетью Circle K Lietuva меняет бренд Statoil – теперь его заправочные в Литве будут называться Circle K. Первая такая заправочная во вторник открывается в Вильнюсе, недалеко от сейма.

Изменить название всех 78-и действующих в Литве заправочных Statoil планируется до конца августа.

Канадская компания Couche-Tard купила компанию Statoil Fuel & Retail (теперь Circle K Lietuva) в 2012 году – за 2,3 тыс. заправочных в Скандинавских, Балтийских странах и Польше, а также за другую инфраструктуру она заплатила 3,6 млрд. долларов. Согласно сделке, название Statoil новые владельцы вправе использовать до 2021 года.

BNS

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