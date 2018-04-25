Запрет на подкуп избирателей

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Начиная с 2019 года, в преддверии избирательной кампании местных органов самоуправлений, организаторы выборов получают сообщения о возможных подкупах избирателей. Центральная избирательная комиссия напоминает, что во время избирательной кампании местных органов самоуправлений и в день выборов запрещается прямо или косвенно покупать голоса избирателей.

Подкуп избирателя — это подарок или иное материальное и нематериальное вознаграждение: деньги, товары для дома, определенные оплачиваемые работы, платные услуги, концерты, культурные мероприятия, поощрение с целью склонить избирателя к участию в выборах или не голосовать, голосовать за или против того или иного лица, списка кандидатов или определенных кандидатов. Запрещается обещать вознаграждать избирателей после выборов, влиять на волю избирателей в отношении конкретных политических партий, общественных избирательных комитетов, кандидатов или лиц, которые планируют выдвигать свои кандидатуры, и тем самым препятствовать гражданам осуществлять свои избирательные права.

Следует отметить, что в 2018 году изменение избирательного законодательства привело к отказу от раздачи мелких предметов. Тем не менее, законодательство предусматривает, что распространение печатных материалов (предвыборные программы, биографии или другие информационные брошюры, календари, открытки, наклейки), отмеченных логотипами или символикой политической партией, общественных избирательных комитетов, списком кандидатов, кандидатом или лицом, которое должно быть выдвинуто, не должно рассматриваться как подкуп избирателей.

Во время избирательной кампании избирателям запрещается раздавать мелкие предметы (например, ручки, тетради, значки, магниты, конфеты, чайные пакетики, пакеты с логотипами партий и / или кандидатов, цепочки для ключей, семена растений, отражатели-полоски, чашки и т. д.).

Статья 90(5) Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что голосование за вознаграждение, предложение голосовать за вознаграждение на выборах или во время референдума, грозит штрафом от трехсот до пятисот шестидесяти евро.

Статья 172 Уголовного кодекса предусматривает, что если лицо, использовавшее психическое насилие, обман или мошенничество в отношении другого лица, имеющего право участвовать в выборах или голосовать на референдуме, с целью повлиять на его или ее волю, или эти действия были осуществлены против лица, имеющего право быть избранным, наказывается общественными работами или штрафами, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до четырех лет. Лицо, которое организовывало, систематически проводило вышеуказанные действия или если выборы, или референдум были признаны недействительными, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до шести лет. Юридическое лицо также несет ответственность за эти правонарушения.

Центральная избирательная комиссия в случае серьезных нарушений избирательного законодательства может принять решение об отзыве публикации списка кандидатов или об отмене регистрации кандидата и о признании выборов недействительными.

Лица, желающие сообщить о возможном нарушении избирательного законодательства, могут сделать это по номеру – 112 или в Центральную избирательную комиссию по электронной почте по адресу rinkim@vrk.lt.

Информация Центральной избирательной комиссии