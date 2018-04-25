Запретный плод

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Яблочное суфле

Яблоки — 2 шт., сахар — 2 ст. л., яйца — 2 шт., масло сливочное — 1 ст. л., печенье песочное — 4 шт.

Яблоки вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать дольками. Две отложить для украшения, а остальные положить в форму для выпекания, залить 100 мл воды и поставить в духовку, разогретую до 180 °С, на 10 минут. Из остывших яблок и сахара сделать пюре. Белки отделить от желтков, взбить в крепкую пену. Выложить в яблочное пюре и аккуратно перемешать. Формы для выпекания смазать сливочным маслом. На дно каждой покрошить песочное печенье и заполнить яично-яблочной массой. Украсить дольками яблок. Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, 12-15 минут. Духовку выключить, а суфле оставить в ней еще на 5 минут.

Яблочный киш

Яблоки — 4 шт., масло сливочное — 150 г, сахарная пудра — 50 г, мука — 300 г, сметана — 350 г, лимоны — 1 шт., яйца — 2 шт., сахар — 200 г, чабрец — 10 г, масло растительное — 2 ст. л., корица, соль.

250 г муки смешать с сахарной пудрой и щепоткой соли, добавить нарезанное средними кубиками сливочное масло и порубить в крошку. Добавить 50 г сметаны и вымесить тесто. Завернуть в пленку, положить в холодильник на час. Выжать сок из лимона, цедру натереть на мелкой терке. Чабрец мелко порубить. Взбить яйца с сахаром, добавить 300 г сметаны, 50 г муки и хорошо перемешать. Добавить натертую цедру лимона и чабрец. Яблоки очистить, нарезать тонкими дольками, сбрызнуть соком лимона. Тесто раскатать. Выложить в смазанную растительным маслом форму, сформировав бортики. Наколоть вилкой. Поставить в духовку, разогретую до 200 °С, на 10-15 минут. Вынуть из духовки, красиво разложить яблоки, залить яично-сметанной смесью. Посыпать корицей. Снова поставить в духовку. Выпекать при 180 °С 50 минут.