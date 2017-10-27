Зарегистрированная на Бермудах компания предупредила о возможном обнародовании данных об офшорах

Юридическая фирма Appleby, зарегистрированная на Бермудских островах, предупредила своих клиентов о возможном раскрытии сведений об их офшорах, сообщает газета The Telegraph. В Appleby, связанной с офшорами на Бермудских, Виргинских и Каймановых островах, предполагают, что конфиденциальные данные их клиентов могли быть похищены в прошлом году хакерами.

Отмечается, что информация об офшорах может быть обнародована в ближайшее время. Не исключено, что утечка коснется богатейших граждан Великобритании. Однако клиенты Appleby, специализирующейся на предоставлении консалтинговых и юридических услуг по офшорным зонам, еще могут успеть подготовить юридическую защиту и нанять PR-специалистов для защиты своей репутации.

В минувший вторник Appleby сообщила, что IT-специалисты компании изучили информацию о предполагаемом взломе сети в прошлом году и установили, что система данных в настоящее время надежно защищена.

В статье The Telegraph говорится, что скандал с новым обнародованием данных об офшорах может произойти всего через полтора года после публикации Международным консорциумом журналистов документов, похищенных хакерами у панамской фирмы Mossack Fonseca.

Тогда в материалах так называемого “Панамского досье” фигурировали деятели культуры и политики, в том числе близкий друг президента РФ виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, который вынужден был уйти в отставку из-за скандала.

В июле 2017 года Верховный суд Пакистана отстранил от должности премьер-министра страны Миана Мохаммада Наваза Шарифа в связи с подозрением в коррупции. Из “Панамского досье” следовало, что его дети владеют несколькими офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах.

В то же время источник The Telegraph в финансовой сфере считает, что повторения столь масштабного скандала, как это было с “Панамским досье”, не будет. Он напомнил, что работающие на принадлежащих Великобритании Бермудских островах компании должны сообщать о своих бенефициарах. Как отмечает РБК, таким образом, их услугами не станут пользоваться те, кто стремится скрыть свои доходы.

По данным компании Chambers and Partners, среди клиентов Appleby – крупные финансовые компании, международные корпорации, а также состоятельные частные лица.

NEWSru.com

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