Зарегистрировано 26 кандидатов на президентские выборы в Украине

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На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Украины зарегистрированы еще три кандидата в президенты – Игорь Смешко, Инна Богословская и Владимир Зеленский.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таким образом, число кандидатов, зарегистрированных ЦИК, достигло 26. Для регистрации кандидатур 51 человек уже представил документы в ЦИК.

Напомним, что президентские выборы в Украине пройдут 31 декабря. Прогнозируется, что число зарегистрированных кандидатов в президенты превысит 30.

Шоумен Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине

Относительное большинство граждан Украины готово проголосовать на выборах президента за шоумена Владимира Зеленского, с незначительным отрывом за ним следует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко — на третьем месте, свидетельствуют результаты январского опроса социологической группы «Рейтинг», представленных в четверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 19% тех граждан, которые определились и намерены голосовать на выборах. Тимошенко поддерживают 18,2% таких респондентов, за Порошенко готовы отдать голоса 15,1%.

В декабре социологи называли лидером электоральных предпочтений украинцев Юлию Тимошенко.