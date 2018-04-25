Зарегистрировано 26 кандидатов на президентские выборы в Украине

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Украины зарегистрированы еще три кандидата в президенты – Игорь Смешко, Инна Богословская и Владимир Зеленский.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таким образом, число кандидатов, зарегистрированных ЦИК, достигло 26. Для регистрации кандидатур 51 человек уже представил документы в ЦИК.
Напомним, что президентские выборы в Украине пройдут 31 декабря. Прогнозируется, что число зарегистрированных кандидатов в президенты превысит 30.
Шоумен Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине
Относительное большинство граждан Украины готово проголосовать на выборах президента за шоумена Владимира Зеленского, с незначительным отрывом за ним следует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко — на третьем месте, свидетельствуют результаты январского опроса социологической группы «Рейтинг», представленных в четверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 19% тех граждан, которые определились и намерены голосовать на выборах. Тимошенко поддерживают 18,2% таких респондентов, за Порошенко готовы отдать голоса 15,1%.
В декабре социологи называли лидером электоральных предпочтений украинцев Юлию Тимошенко.