Зарплаты и заплаты

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Как выяснилось, в январе жители Литвы, получающие авторские отчисления, столкнулись с тем, что их доходы уменьшились, несмотря на обещания правящих при представлении налоговой реформы, что зарплаты повысятся или уж, в крайнем случае, не уменьшатся.

Налоговая реформа – это поправки к закону о подоходном налоге, закону о государственном страховании, закону о страховании здоровья, администрации налогов, налоге на прибыль, госзакупках, НДС, закону о благотворительной деятельности.

С помощью налоговой реформы правительство объединило налоги, выплачиваемые работником и работодателем, на стороне работника. Парламентарии заявляли, что после этого в Sodra будет направляться взносов на два процента меньше, а заработная плата вырастет. Вокруг налоговой и пенсионной реформ шло бурное обсуждение. Многие политики негативно высказывались о принятии этих инициатив и долгое время не могли найти компромисс в парламенте.

Как пояснили в Фонде социального страхования, авторские гонорары не индексируются с 1 января 2019 года.

«Индексировались зарплаты «на бумаге» в 1,289 раза всех людей, которые работают по обычным рабочим договорам. Это означает, что, если раньше ваша зарплата была 1000 евро, в этом году она будет 1289 евро без уплаты налогов. А налоги, которые надо вычесть, повысились — большая часть налогов с плеч работодателя перекладывается на работника», — разъясняет Sodra.

После увеличения зарплаты «на бумаге» зарплата «на руки» стала немного выше, однако налоги возросли и для получателей авторских гонораров, в то время как их доходы не индексировались.

Министерство финансов Литвы подчеркивает, что налоговая нагрузка для получателей авторских гонораров уменьшилась с 41,8 до 40,9 процента. Однако если раньше налоги платили как работник, так и работодатель, то теперь большую часть платит работник. Больше всего в данном случае выигрывает работодатель.

Как считают в Литовской ассоциации налогоплательщиков, авторы реформы не продумали ситуацию с получателями зарплат по авторским договорам.

Информация «ЛК», BNS