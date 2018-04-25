Зарплаты работников культуры и соцсферы Литвы в 2020 году вырастут на 15%

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В следующем году зарплаты работников сферы культуры и искусства, а также социальных работников должны увеличиться на 15%, заявил в пятницу вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис.

Соглашение об этом было достигнуто в правительственной комиссии, которое рассматривает стратегию повышения зарплат работников государственного сектора.

«Несколько конкретных вещей уже есть, по которым как бы есть полное согласие: первое касается повышения на 15% в следующем году зарплат работников сферы культуры и искусства, а также работников социальной сферы, зарплата которых также должна увеличиться на 15%», – сказал Д. Матулёнис после заседания комиссии.

По его словам, зарплаты работников сферы культуры и искусства пропорционально средней заработной плате в Литве малы, а в связи со старением общества ощущается нехватка социальных работников.

Д. Матулёнис отметил, что на заседании рабочей группы обсуждалось и повышение постоянной части коэффициентов для работников госсектора, которые получают самые низкие зарплаты.

«Мы предлагаем, чтобы не было ни одного работника госсектора, который бы получал зарплату меньше 50-60% (средней заработной платы). Этот вопрос еще нужно решить, с какого года и насколько увеличится», – сказал вице-канцлер.

Он также сообщил, что стратегия должна быть подготовлена до конца февраля.

Правительственная комиссия по стратегии повышения финансирования зарплат работников публичного сектора до 2025 года начала работу в декабре прошлого года.

Премьер Саулюс Сквярнялис сформировал эту группу, реагируя на забастовку учителей.

BNS