Зарплаты: сегодня  и завтра

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Реальная заработная плата в Литве в прошлом году увеличилась на 5,9 процента, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Средняя начисленная (брутто) зарплата выросла на 9,6 процента, до 921 евро, а средняя выплаченная (нетто) — на 8,8 процента, до 718 евро.

Зарплата брутто наиболее интенсивно увеличивалась в госсекторе. За год она изменилась на 10,2 процента и составила 942 евро. В частном секторе показатель вырос на 9,4 процента, до 912 евро.

В 2018 году во всех странах Евросоюза была зафиксирована инфляция в размере 1,9 процента (в зоне евро — 1,7 процента). В нашей стране среднегодовая инфляция составила 2,5 процента.

Кстати, по зарплатам в Евросоюзе Литва третья с конца. Средняя зарплата самая высокая в Вильнюсе, примерно столько же — в Клайпеде и Каунасе, значительно меньшие — в регионах. Если в Вильнюсе во втором полугодии средняя зарплата брутто составляла больше 1000 евро, то в небольших округах это было 700 евро, то есть почти на треть меньше.

Следует отметить, что зарплаты растут быстрее, чем продуктивность труда. А это может повлиять на конкурентоспособность при экспорте товаров и услуг. Тем не менее зарплаты должны расти быстрее, если мы хотим решить проблему эмиграции. В этом году прогнозируемый средний рост зарплат «на бумаге» составит 7%, однако из-за налоговой реформы зарплаты «на руки» увеличатся на 10%. В госсекторе зарплаты будут расти быстрее, чем в частном.

С 1 января 2019 года у большинства граждан повысились зарплаты. Повысились они у руководителей страны. Например, президент Даля Грибаускайте до 2019 года получала «на бумаге» 7288 евро, «на руки» – 5538 евро. С 1 января она получает на 218 евро больше.

У Саулюса Сквярнялиса зарплата в чистом виде увеличилась на 80 евро и составила 3301 евро. У председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса — на 114 евро, «на руки» — 3024 евро. Выросли зарплаты у министров, пишут литовские СМИ. Должны повыситься заработки и в других секторах. Так, учителя с сентября должны получать в среднем на 9 проц. больше. Средняя зарплата педагогов повысится до 831 евро, зарплаты медиков увеличатся почти на 15 проц. Сейчас врач в среднем получает 1271 евро на руки, а младший медперсонал — 680 евро.

Вырастут зарплаты и у госслужащих. Так, зарплаты полицейских должны увеличиться в среднем на 57-77 евро, патрульные будут получать 844 евро, следователи – 1023 евро, руководители отделений комиссариатов – до 1397 евро.

Подготовлено литовскими СМИ