Зарплаты снизились у 20% учителей, причина – снижение нагрузки, заявил премьер

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис повторяет, что не видит оснований для забастовок учителей, поскольку у 70% педагогов страны зарплата растет, а сократилась она у 20% по причине сокращения нагрузки.

Глава правительства также утверждает, что без введения штатной оплаты падение зарплат было бы еще более значительным, поскольку в стране сокращается количество школьников.

«Сократившаяся нагрузка в некоторых школах определила снижение зарплат учителей, но если бы не была введена штатная оплата, то это снижение было бы еще более значительным», — заявил премьер во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

По данным главы правительства, в сентябре зарплаты выросли более чем у 70% учителей, в среднем на 112 евро, и почти у 20% сократились, но это связано со снижением нагрузки. «Иными словам, у людей нет ставки», – пояснил ситуацию С. Сквярнялис.

Говоря о нескольких школах, учителя которых участвуют в забастовке, премьер сказал, что зарплата там выросла на суммы от 45 до почти 200 евро.

Учителя шести литовских школ в понедельник начали забастовку в связи с введенной в этом году системой штатной оплаты.

Профсоюз утверждает, что к забастовке присоединиться около 80 воспитательных учреждений, а протест не прекратиться, пока министерство не согласится пересмотреть вступившую в силу в сентябре систему оплаты.

Министерство же утверждает, что не намерено пересматривать новый порядок по существу, однако обещает совершенствовать его до конца этого года и решить проблемы в каждой бастующей школе.

BNS