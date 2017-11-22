Зарплаты ученых – унизительные

Зарплаты ученых, исследователей и преподавателей в Литве «просто унизительные», поэтому их необходимо повысить, заявили представители парламентской Социал-демократической рабочей фракции. Они встретились с представителями акции «Последний приоритет».

В Сейме было зарегистрировано предложение дополнительно выделить 33,9 млн евро на зарплаты ученым, также будут начаты дискуссии об отмене системы студенческой корзинки.

По словам представителей ученых, сейчас лекторы университета в среднем получают 500 евро (после вычета налогов), доценты — на 150−200 евро больше. Университеты и колледжи сталкиваются с проблемой привлечения молодых ученых, не обеспечивается смена поколений работников.

«Ситуация с зарплатами преподавателей и ученых просто плачевная: в большинстве случаев даже студенты зарабатывают больше своих преподавателей и исследователей, посвятивших себя науке. Поэтому необходимо предпринять неотложные меры и вместе искать долговременные стратегические решения, которые позволят еще больше повысить зарплаты представителям мира науки», — сказал заместитель старосты фракции Альгирдас Буткявичюс.

Члены фракции надеются, что их предложение поддержат партнеры по правящей коалиции и другие партии, которые неравнодушны к положению ученых и преподавателей. Фракция также согласна с позицией участников акции «Последний приоритет», согласно которой внедренная либералами так называемая система «студенческой корзинки» дискредитировала себя и вызывала сумятицу в финансировании вузов, поэтому необходимо начать дискуссии об отказе от такой системы финансирования.

«В ближайшее время мы пригласим на заседание фракции министра образования и науки. Вместе с ней мы будем искать решение, которое позволит гарантировать долговременный и устойчивый рост зарплат ученых и преподавателей. Мы считаем, что нужно отказаться и от неоправдавшейся системы корзинки и перейти к целенаправленному финансированию высшего образования путем установления четких приоритетов», — уверен староста фракции Андрюс Паленис.

Общее финансирование сферы образования и науки не увеличивается, а часто даже уменьшается: в 2017 году было выделено 4,7% от ВВП, а в 2018 году планируется выделить только 4,5%. Эти цифры далеки от 6% от ВВП, рекомендуемых международными организациями.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, ВВП, зарплаты, Последний приоритет