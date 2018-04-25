Зарплаты учителей должны расти заметнее средней зарплаты

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Вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис говорит, что зарплаты учителей должны расти заметнее, чем средняя зарплата в стране.

«Процент от средней зарплаты (СЗ) в долгосрочной перспективе должен быть больше, чем сейчас», — сказал BNS Д. Матулёнис.

В пятницу он председательствовал на заседании рабочей группы по вопросам финансирования госсектора.

По данным Департамента статистики, учителя в Литве зарабатывают 739 евро «на руки», а средняя зарплата в стране составляет 428 евро.

«Мы не определились, какой процент зарплат учителей от СЗ должен быть — 110%,120% или 130%, но зарплаты учителей должны быть больше СЗ», — сказал вице-канцлер правительства.

Правительство обещает, что в следующем году зарплаты учителей должны повыситься почти на одну десятую из-за завершения введения системы штатной оплаты.

Однако пока неясно, как изменят зарплаты педагогов принятые сеймом поправки президента Дали Грибаускайте, а также действия Министерства образования и науки по усовершенствованию введенной в сентябре штатной модели.

Повышения зарплат на одну пятую требует Литовский профсоюз работников системы образования, который в пятницу прекратил забастовку.

Д. Матулёнис сказал, что деньги на зарплаты учителям могли бы появиться после реорганизации подведомственных министерству учреждений — она должна быть представлена в конце этого года.

Часть средств предполагается получить после аудита подведомственных учреждений, инициированного временным главой Министерства образования и науки, министром транспорта Рокасом Масюлисом.

«Мы постараемся сэкономить до 20% средств (из ассигнований для подведомственных учреждений — BNS)», – сказал вице-канцлер правительства.

Он также подчеркнул, что говорить о закрытии школ в регионах следует не только в экономическом аспекте, но и в аспекте «социальной, региональной политики». Д. Матулёнис призвал самоуправления активнее участвовать в оптимизации сети школ.

Рабочая группа по вопросам финансирования госсектора должна внести предложения до весны.

BNS