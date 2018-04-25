Зарплаты увеличились. Вы это ощутили?

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За последний год трудовые доходы жителей Литвы выросли на 14%, то есть на 111 евро, сообщил Фонд социального страхования «Содра».

Несмотря на то, что в сентябре увеличилось количество жителей, получающих меньше минимальной месячной зарплаты, это, по словам экспертов, сезонное явление, а не признак замедления экономики.

Средний месячный заработок, с которого платили налоги на социальное страхование, в третьем квартале этого года составил 905 евро. В 2017 году средняя зарплата жителей Литвы была на 111 евро меньше.

«Доходы увеличились больше чем на 100 евро. На этот раз, как и в прошлом году, рост был обусловлен увеличением доходов людей с самыми небольшими зарплатами», – отметила советник директора «Содры» Юлита Варанаускене.

По информации «Содры», на быстрый рост зарплат подействовали те же факторы, что и в прошлом году: общий экономический рост, увеличенная с января зарплата, нехватка квалифицированной рабочей силы.

По словам Варанаускене, отмечается, что люди с зарплатами 600-800 евро «на бумаге» с трудом попадают в категорию лиц с высокими доходами.

По ее словам, число таких людей даже сократилось за счет снижения их доходов.

«Несмотря на то, что средняя зарплата 900 евро, людей, которые ее получают, — меньше половины. Чем больше доходы, тем меньше вероятность того, что они увеличились на 10%. Вероятно, они даже уменьшились. Но если в конце все сложить, то возможны две оценки: у 3 из 5 зарплата увеличилась, а у 2 из 5 — нет», – сказала Варанаускене.

С февраля число людей, получающих меньше минимума, в Литве сокращалось, а с сентября оно снова увеличилось и составило 9,8% (или 106 500 человек, в феврале их было 14,4%, или 156 600).

«Количество таких людей увеличилось за счет сезонности: в сентябре 2017 года по сравнению с августом число таких лиц тоже увеличилось. Часто речь идет о студентах или людях предпенсионного возраста, а работают они в неспециализированных магазинах или ресторанах», – сказала Варанаускене.

Несмотря на то, что у части жителей страны доходы уменьшились и были ниже минимума, за 27 000 из них работодатели заплатили дополнительные налоги, поэтому социальные гарантии у них были выше.

По данным «Содры» за сентябрь 2018 года, за год зарплаты больше всего выросли у работников общественных организаций, ассоциаций, партий и товариществ (20%), они составляют в среднем 550 евро.

Зарплаты бюджетников уступают или по размеру, или по темпу роста: за год средняя зарплата в этой сфере увеличилась на 13% и составляет 850 евро. Больше всего зарплаты выросли у руководителей компаний, учреждений и организаций: в общественных организациях они увеличились почти на четверть (24%), то есть средняя зарплата составляла 1200 евро, а в зарубежных компаниях снизилась на треть (32%) – и составляет 3200.

В общественных организациях зарплаты руководителей в среднем увеличились на 10% — до 600 евро.

Информация «ЛК», BNS