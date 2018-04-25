Зарубежные литовцы просят сейм отклонить вето президента на снижение планки референдума

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Всемирная литовская община (ВЛО) просит сейм отклонить вето президента Дали Грибаускайте в отношении поправок в Закон о референдуме, которые позволили бы снизить обязательный рубеж явки для референдума по двойному гражданству.

«Мы призвали сейм (…) повторно рассмотреть изменение по референдуму о гражданстве, рассмотреть это, принять закон и сразу обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы он вынес свое решение, чтобы не было никаких вопросов о конституционности», — сказал в четверг на пресс-конференции в сейме представитель ВЛО Римвидас Балтадуонис.

Заседавший на этой неделе в Вильнюсе сейм ВЛО тоже призывает своими резолюциями парламент Литвы как можно скорее утвердить дату референдума и выделить средства на информационную кампанию.

«ВЛО будет добиваться, чтобы все литовцы могли сохранить литовское гражданство. Наша стратегическая цель — чтобы все литовцы, где бы они ни жили, если они хотят быть гражданами Литовского государства, чтобы у них было это приобретенное по рождению право», — отметил член правления ВЛО Р. Балтадуонис.

Президент Д. Грибаускайте на этой неделе по причине возможного противоречия Конституции наложила вето на поправки к Закону о референдуме.

Президент подчеркивает, что поддерживает расширение предоставления двойного гражданства, но призывает литовцев во всем мире сплотиться для того, чтобы узаконить эту возможность «конституционным путем, не вызывающим правовых сомнений».

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис подтвердил, что сейм планирует преодолеть вето президента и принять возвращенные ею поправки к Закону о референдуме. Для этого нужно, чтобы за них проголосовало не менее 71 члена сейма. Фракция ЛСКЗ — самая многочисленная в сейме Литвы.

Принятые сеймом поправки к Закону о референдуме к статье 12 Первого раздела Конституции, определяющего гражданство, делают исключение об их принятии — снижают требование количества голосов, по сравнению с другими статьями Первого раздела.

Поправки позволяют внести изменения в определяющую гражданство статью Конституции, если за них на референдуме проголосует более половины пришедших на него граждан, но не менее трети граждан, имеющих право голоса.

Сейчас в отношении всего Первого раздела Конституции действуют более высокие требования защиты — для принятия конституционных поправок необходимо, чтобы за них на референдуме проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса.

Президент считает, что предложенное сеймом специальное снижение минимального количества голосов с 1,25 млн до 840 тыс. избирателей вызывает сомнения в вопросе соответствия его Конституции, и поэтому является очень рискованным.

Поправки к Закону о референдуме критиковали парламентские юристы и часть парламентариев, утверждая, что так будет создан опасный прецедент, который позволит в будущем легче вносить изменения в другие статьи Конституции, закрепляющие основы государства.

Перестраховываясь, сейм намерен обратиться по вопросу конституционности поправок в КС — зарегистрирован соответствующий проект постановления.

BNS