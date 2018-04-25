Зарубежным послам представлена кандидатура А. Кубилюса в главы Совета Европы

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду представил аккредитованным в Литве послам зарубежных стран кандидатуру Андрюса Кубилюса на должность генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

МИД сообщил, что Л. Линкявичюс подчеркнул опыт лидерства и управленческие навыки консерватора, его способности находить компромиссы.

«У А. Кубилюса, который дважды занимал должность премьер-министра Литвы в особенно трудные для государства периоды, есть не только политический опыт, но и стратегические видение, необходимое СЕ для преодоления сегодняшних вызовов», — сказал для пресс-релиза министр ИД.

На замещение должности генсека СЕ также претендуют бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс, бывшая глава МИД Греции Дора Бокояннис, министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Правительство Литвы выдвинуло кандидатуру А. Кубилюса в декабре прошлого года.

Его кандидатуру поддерживает Европейская народная партия, объединяющая европейских правых, однако А. Кубилюсу, вероятно, будет трудно получить голоса стран СЕ, которые более благосклонно настроены по отношению к России.

Парламентская Ассамблея проведет голосование по кандидатам в июне.

Совет Европы — это организация, не связанная с Евросоюзом, в нее входят и такие страны, как Турция и Сербия. Ее деятельность в основном сконцентрирована на защите прав человека, в него входят 47 государств.

BNS