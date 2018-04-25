Защита детей

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В Сейм внесены поправки к Закону о защите прав ребенка. Они сформулированы с учетом критики и протестов общественности в последнее время.

Так, в случае неблагополучных для детей обстоятельств предлагается не забирать их сразу у родителей, а если и передавать под временную опеку, то только родственникам или друзьям семьи. Государственным опекунам ребенка будут отдавать только в крайнем случае.

Оппозиция потребовала безотлагательного обсуждения этих поправок. Она собрала 47 подписей за то, чтобы проект вернули в повестку дня, так как сначала он был из нее вычеркнут.

Информация «ЛК», BNS