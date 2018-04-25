Защита осведомителей

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С 2019 года вступает в силу Закон о защите осведомителей: людям, которые будут сообщать о фактах коррупции, обеспечивается безопасность.

По словам парламентария Агне Билотайте – руководителя рабочей группы, работавшей над законом, – это прежде всего сигнал обществу о том, что государство поддерживает неравнодушных и граждански настроенных людей, не желающих мириться с преступной деятельностью.

Во всех государственных и муниципальных учреждениях должны быть созданы каналы конфиденциальной информации о нарушениях, а осведомителям обеспечены анонимность и безопасность.

Такое же требование касается и частных предприятий, на которых работает более 50 человек.

Информация «ЛК», BNS