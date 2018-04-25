Защита прав ребенка: проще всего ничего не делать

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Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис и его команда способны реализовать реформу защиты прав ребенка, заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

«Конечно, способен, и начать эту реформу, и проводить ее было огромным вызовом», – заявил глава правительства в интервью литовской национальной телерадиовещательной компании LRT.

По его словам, «проще всего гнить в окопах, ничего не делать, тогда кажется, что и проблемы нет».

«Министр должен был начать это делать и делает. Я действительно считаю, что он компетентен и способен. И он, и его команда могут добиться целей этой реформы», – подчеркнул С. Сквярнялис.

Он обратил внимание на то, что в проекте бюджета следующего года планируется выделить больше средств на реализацию реформы защиты прав детей.

«В бюджете следующего года на комплексную помощь семье, тому, что связано с этой проблемой, дополнительно выделяется 13,5 млн евро, ведомствам по защите прав ребенка – почти 7,5 млн евро, то есть значительно увеличивается финансирование», – акцентировал премьер.

Он также добавил, что ни к какому насилию над детьми нельзя относиться терпимо.

«Особенно, если речь идет о физическом насилии. Это было бы возвратом к прошлому», – сказал С. Сквярнялис.

По его словам, изъятие ребенка из семьи должно и будет оцениваться как крайняя, исключительная мера.

Напомним, что широкий резонанс в обществе вызвало изъятие из семьи каунасцев Кручинскасов двух малолетних детей. Дети были изъяты после того, как один из прохожих увидел, что мать шлепнула одного из детей за непослушание. Малолетние дети возвращены в семью после вмешательства членов Сейма и пикета у Каунасской службы защиты прав ребенка.

После этого резонансного дела группа депутатов зарегистрировала поправки, которые меняют понятие насилия против ребенка. Предлагается установить, что физическим насилием над ребенком считается только нанесение ему значительной физической боли, а в понятие психологического насилия предлагается внести и «насильственное разделение детей и родителей против их воли».

В июле в Литве вступила в силу централизованная система защиты прав детей, появились мобильные команды семейной помощи. Также установлена общая схема поведения ведомств, получающих сообщения о насилии над детьми.

Информация «ЛК», BNS