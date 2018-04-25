Защита прав ребенка

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В публичном пространстве все чаще фиксируются спорные случаи изъятия детей из семей по подозрению в совершении над ними насилия. Министерство социальной защиты и труда намерено совершенствовать систему защиты прав ребенка.

Этим займется Межведомственный совет по вопросам благополучия детей совместно с родительскими организациями.

Также планируется приобретение видеокамер для сотрудников Службы защиты прав ребенка, ибо зачастую сложно объективно оценить возникшие конфликтные ситуации.

Еще в этом году начнет действовать и специальный телефон, по которому смогут позвонить родители, подозревающие сотрудников Службы защиты прав ребенка в нарушении прав их семьи.

Дискуссии возникли после того, как в конце сентября из каунасской семьи были изъяты двое малолетних детей по подозрению в совершении над ними насилия.

Позднее, после признания ошибки, дети были возвращены в семью.

По материалам СМИ