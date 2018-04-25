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В механике, в сопромате существует термин «усталость металла». Деталь не заржавела, не нарушена, хорошо спроектирована, изготовлена и выдерживает нагрузку, однако спустя длительный срок она ломается, потому что «металл устал».

Человеческая усталость проявляется быстрее в поисках приспособления к постоянному раздражителю и стрессу и становится привычной повседневностью. Когда опасность настоящая, ее никак не избежать, она реально происходит сейчас и постоянно, на нее начинаешь эмоционально не реагировать, а просто ищешь способы пережить ее. Это целенаправленная защитная реакция, которая помогает избежать беды, вести себя адекватно. Она хорошо известна людям, оказавшимся в тюрьме, онкологическим больным или воинам, участвовавшим в настоящей войне.

Сознание действует примерно так же, но принимает иные решения, когда опасность реальная, и есть возможность ее избежать. Если из ситуации можно извлечь пользу, то при соответствующей моральной установке человек нередко включает стремление к приятному или к пользе и ищет способы избежать опасности. Это хорошо известно всем — от прелюбодея до бюджетного вора. Целесообразная защитная реакция, которая направлена на избежание наказания и угрызений совести.

Когда ситуация не несет пользы и опасность реальная, но не стопроцентная, вместе с избеганием действия включается отрицание опасности и поиск аргументов для оправдания своего поведения. Включаются такие установки, как «меня это не касается», «возможно, меня это не затронет», «это не мое дело», «а я тут ни при чем», «мы пережили и не такие недоразумения» и т. д. Защитная реакция, с помощью которой человек стремится избежать ответственности.

В настоящее время заметна классическая ситуация подобной усталости, которую власть успешно использует для расширения границ терпимости людей. И мало кто задумывается над тем, что существует рубикон, и если его перейти, то пути назад не будет, потому что с переходом на иной уровень будут окончательно вымыты разум и инстинкты самозащиты общества. Это испытание, которое всегда понимаешь после произошедшего.

Если усталость победит, то мы не пройдем испытания, они это поймут и смогут делать то, что хотят, и будут это делать. Это вопрос сохранения остатков самоуважения общества и нашей свободы.

Альгимантас РУСТЕЙКА, блогер