Завершая каденцию

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Президент Литвы Даля Грибаускайте в первом полугодии нового года встретится в Ватикане с Папой Римским Франциском, обсудит в Варшаве отношения Литвы и Польши с польским президентом Анджеем Дудой, а также побывает в Японии.

Пресс-служба президента сообщила, что Д. Грибаускайте также посетит Италию, Швейцарию, США, Японию, Бельгию, Словакию и Румынию.

В конце января президент едет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, в этом месяце в Брюсселе должна состояться встреча лидеров стран Европы по поводу Brexit. Встреча с А. Дудой в Варшаве планируется в феврале. Руководители двух стран обсудят вопросы стратегического партнерства, укрепления сотрудничества в областях безопасности и обороны.

Также в феврале президент примет участие в саммите государств восточного фланга НАТО — так называемой «Бухарестской девятки», которая состоится в Словакии. На ней главы государств Балтии и Центральной Европы обсудят совместные устремления и действия по укреплению безопасности в регионе.

В Италии и Ватикане президент намерена побывать весной. Посетить с визитом Ватикан ее пригласил понтифик Франциск в знак благодарности за прием в сентябре прошлого года в Литву. В Италии Д. Грибаускайте намерена встретиться с руководством этой страны.

В марте глава государства еще раз примет участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, где снова будут преобладать вопросы выхода Великобритании из ЕС.

Также планируется визит президента на встречу по линии ООН на высоком уровне по вопросам возможностей участия женщин в политике в Нью-Йорке.

В мае Д. Грибаускайте примет участие в неформальной встрече Совета ЕС в румынском городе Сибиу (Румыния председательствует в ЕС).

В июне президент снова примет участие во встрече Совета ЕС, посвященной новому бюджету ЕС на 2021–2027 годы.

Также намечается визит президента в Японию, где состоится встреча женщин – политических лидеров, идет согласование встреч Д. Грибаускайте с руководством этой страны.

В этом году Д. Грибаускайте завершает второй срок в должности президента. Выборы президента намечены на май, новый президент вступит в должность в июле.

Информация «ЛК», BNS