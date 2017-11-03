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Завершена прокладка участка ж/д путей Rail Baltica Еся

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Завершена прокладка участка путей железной дороги европейской колеи Rail Baltica Еся – Рокай стоимостью 16,5 млн. евро. Директор по инфраструктуре ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Каролис Санковскис говорит, что теперь большая часть товарных поездов будет курсировать по объездной дороге, в объезд густонаселенных местностей.

“Это хорошая новость для жителей Каунаса, которым во время реконструкции мешал усилившийся шум из-за курсирующих через город товарных поездов”, – сказал для пресс-релиза К. Санковскис.

Как сообщает предприятие, завершить реконструкцию всего участка планируется до мая следующего года.

Участок путей Еся – Рокай за 16,5 млн. евро (с НДС) реконструируют строительная компания Hidrostatyba и германская компания Leonhard Weiss RTE.

BNS

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