Завершено расследование о хищениях имущества банка Snoras

🔊 Воспроизвести

Литовские прокуроры в четверг завершили досудебное расследование в деле, в котором подозрения в крупномасштабных хищениях имущества обанкротившегося банка Snoras предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Раймондасу Баранаускасу и Владимиру Антонову.

В. Антонов и Р. Баранаускас подозреваются в хищениях и разбазаривании имущества, преступном доведении до банкротства, легализации полученного преступным путем имущества, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Р. Баранаускас и В. Антонов проживают в России, Москва отказывается предоставить Литве правовую помощь.

Собираясь привлечь к суду скрывающихся подозреваемых заочно, в марте прошлого года литовские прокуроры информировали Генпрокуратуру России о предъявленных им подозрениях.

В направленном российским прокурорам ходатайстве о правовой помощи литовская правоохрана просит ознакомить бывших руководителей Snoras с предъявленными им подозрениями и опросить их.

В конце октября Генпрокуратура РФ отказалась это сделать.

Досудебное расследование о вероятных хищениях имущества банка Snoras, обманном ведении банковского учета, фальсификации документов, злоупотреблениях, разбазаривании имущества и отмывании денег было начато в 2011 году.

Суды Великобритании в 2015 году приняли решение выдать проживавших тогда в Лондоне В. Антонова и Р. Баранаускаса Литве, однако они выехали из этого государства в Россию и получили там убежище.

Деятельность Snoras была остановлена в конце 2011 года.

Больше информации прокуроры намерены предоставить на пресс-конференции в 11 часов.

BNS