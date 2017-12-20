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Завершилась реконструкция Калварийского рынка

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 21, 0:01   |   Комментариев: 0

Администратор Калварийского рынка компания KTVG объявила об окончании работ по реконструкции крупнейшего столичного рынка.

Директор компании KTVG Витаутас Каваляускас сказал, что реконструкция сильно изменила имидж рынка: из «дикого» и грязного он превратился в цивилизованный и приятный. На смену обшарпанным киоскам пришли современные отапливаемые торговые павильоны. Стало безопаснее – установлены действующие круглосуточно видеокамеры.

В ходе реконструкции были сохранены исторические элементы зданий. Во время реконструкции рынок работал. Были обновлены и улицы рядом с рынком: Х. Манто, Тургаус и Ринктинес. Заново заасфальтировали дороги, починили тротуары, оборудовали уличное освещение, дождевую канализацию. Оборудовали также стоянку на 78 мест, общее количество мест для машин составило 160. На рынке выложили новое покрытие, установили новые павильоны, создали торговые места под крышей, появились зеленые зоны отдыха.

Инф. «ЛК»

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