Завершилось дело о «золотых ложках» для армии

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Вильнюсский участковый суд бывшего руководителя предприятия «Nota Bene» Андрюса Язгявичюса по делу о «золотых ложках» оштрафовал на 7 тыс. евро.

Как сообщила в пятницу прокуратура, Язгявичюс был признан виновным в мошенничестве и использовании чужого бренда для маркировки части товаров, проданных армии под иностранным брендом.

Он также должен будет компенсировать Вооружённым силам Литвы более 4000 евро в качестве возмещения материального ущерба, ещё 750 евро — внести в Фонду жертв преступлений.

По данным досудебного расследования, возглавляемая А. Язгявичюсом фирма была признана победителем проведённого в 2014 году конкурса на приобретение кухонных принадлежностей, объявленного Вооружёнными силами Литвы.

Стремясь выполнить условия договора, А.Язгявичюс, не имея на то разрешения, небольшое количество товаров, приобретённых у другого производителя, промаркировал чужим товарным знаком: на 48 предметах полевой кухни он прикрепил наклейку с чужим кодом продукта и иной информацией.

Как сообщалось ранее, работники Nota Bene наклеили этикетки с маркой Karcher-Futuretech на предметы, приобретённые в фирме Sangaida в Литве.

Предприниматели сообщили средствам массовой информации, что некоторые предметы полевой кухни были приобретены у Sangaida, потому что Karcher-Futuretech не смог бы доставить их вовремя.

Скандал с так называемыми «золотыми ложками» возник, когда в августе 2016 года Служба государственных закупок заявила, что различные кухонные принадлежности армия у Nota Bene закупила в восемь раз дороже, чем они стоили на рынке.

BNS