Завершился 6-й сезон программы «Футбол для дружбы»

Завершился шестой сезон Международной детской программы «Футбол для дружбы» (F4F), который стал уникальным по своему масштабу – он объединил участников из 211 стран и регионов мира, представляющих Азию, Африку, Австралию, Европу, Северную Америку, Южную Америку и Океанию.

В финальных мероприятиях, которые прошли в июне в Москве, приняли участие 1500 детей, а также их сопровождающие. Общее количество гостей составило около 5000 человек. Основными мероприятиями стали Международный детский форум, чемпионат мира по «Футболу для дружбы», а также Международный лагерь дружбы.

На форуме выступили мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, участвовавшие в программе в качестве Юных футболистов, Юных журналистов и Юных тренеров. Всех их объединила одна миссия: продвижение общечеловеческих ценностей — дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.

Почетными гостями стали высокопоставленные представители госструктур, звезды футбола, главы футбольных федераций, чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, Олимпийского комитета России и международных детских благотворительных фондов, а также общественные деятели, среди них заместитель председателя правительства Ольга Голодец, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков, сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, а также принц, футболист Саудовской Аравии Альсайяр Абдулрахман. Со словами приветствия обратился к юным участникам Икер Касильяс, испанский футболист, вратарь и капитан португальского клуба «Порту», вызвав у ребят волну искренних эмоций.

«Для меня большое удовольствие видеть так много счастливых лиц, столько счастливых детей со всего мира на Международном детском форуме «Футбол для дружбы»! Я хочу выразить благодарность за приглашение на это невероятное событие, потому что две основы программы – это две самые важные вещи в моей жизни: дружба и футбол. Я надеюсь, что футбол откроет вам двери не только в спорт, но и во все сферы вашей жизни. Здесь, на форуме, участники из 211 стран, входящих в FIFA; здесь много людей со всего мира, которые действительно любят футбол. Футбол – это прекрасная платформа для социальных изменений, которые помогут сделать этот мир более открытым и толерантным», – сказал Икер Касильяс.

На форуме был объявлен победитель детского голосования, получивший главную награду программы – Кубок «Девяти ценностей». Юные участники «Футбола для дружбы» выбрали из 32 национальных сборных, принимавших участие в чемпионате мира F4F, сборную Бразилии как команду, наиболее полно отвечающую ценностям программы. В тройку лидеров также вошли сборные России и Германии.

Состоялась мировая премьера книги Юного посла программы – Ананьи Камбодж из Индии. Вдохновленная прошлым сезоном, где она выступила в роли ведущего Юного журналиста Международного детского пресс-центра, девочка написала собственную книгу My journey from Mohali to St. Petersburg, в которой она рассказывает о самых важных человеческих ценностях, помогающих менять мир к лучшему.

Форум проходил в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» – уникальном комплексе, самом крупном крытом океанариуме Европы. В рамках шоу-программы ребята смогли увидеть морских обитателей на расстоянии вытянутой руки. В этом году экологическая инициатива программы «Футбол для дружбы» была посвящена привлечению внимания общества к проблемам вымирания редких видов животных.

В чемпионате мира по F4F победу одержала сборная Chimpanzee, названная, как и другие сборные дружбы, в честь редких и исчезающих видов животных. В ее состав вошли ребята из Доминики, Сен-Китс и Нэвиса, Малави, Колумбии, Бенина и ДРК, поэтому принято говорить – победила дружба. Ведь главное – не язык, не происхождение, не пол, а взаимное уважение, понимание и поддержка.

Все финальные мероприятия шестого сезона освещали Юные журналисты Международного детского пресс-центра программы. Ребята не только попробовали себя в роли корреспондентов, проводящих прямой репортаж со спортивных мероприятий, но и перенимали опыт у профессиональных журналистов ведущих спортивных СМИ России в ходе мастер-классов. Юные журналисты готовили новости для ведущих мировых СМИ, выпускали ежедневные номера детской газеты «Футбол для дружбы», вели дневники и публиковали заметки в социальных сетях. Материалы готовились на 62 языках.

Для участников программы состоялся также трехдневный Международный лагерь дружбы в Москве. Прошли мастер-классы звезд мирового футбола, футбольные тренировки под руководством Юных тренеров, игровые занятия Школы «Девяти ценностей», в том числе посвященные экологической миссии программы, Олимпийский урок с известными российскими спортсменами. В Международном лагере дружбы выступили представители Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), а также спикеры программы «Цели устойчивого развития» ООН, которые поддерживает программа «Футбол для дружбы».

В завершение шестого сезона участники программы F4F посетили матч-открытие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, где искренне и активно поддержали сборные России и Саудовской Аравии.