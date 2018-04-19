Зависимость от секса

Парламентская Комиссия по предотвращению зависимостей и Комиссия по предотвращению самоубийств и насилия совместными усилиями попытаются найти метод, как побороть зависимость от «медицинских препаратов, Интернета, секса и так далее».

Отмечается, что в заседании примут участие врачи, психологи и психиатры. Также ожидаются представители Министерства образования и науки и общественных организаций.

По словам депутата Сейма Аушрине Армонайте, остается непонятным, насколько искренне власти беспокоятся о здоровье жителей.

«Честно говоря, иногда я не понимаю — это искреннее беспокойство или окарикатуривание работы», — заявила Армонайте.

По ее словам, подобные обсуждения позволяют говорить о том, например, что уже был решен «вопрос алкоголизма».

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Парламентская комиссия, Секс