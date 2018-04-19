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Зависимость от секса

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 19, 0:01   |   Комментариев: 0

Парламентская Комиссия по предотвращению зависимостей и Комиссия по предотвращению самоубийств и насилия совместными усилиями попытаются найти метод, как побороть зависимость от «медицинских препаратов, Интернета, секса и так далее».

Фото из архива «ЛК»

Отмечается, что в заседании примут участие врачи, психологи и психиатры. Также ожидаются представители Министерства образования и науки и общественных организаций.

По словам депутата Сейма Аушрине Армонайте, остается непонятным, насколько искренне власти беспокоятся о здоровье жителей.

«Честно говоря, иногда я не понимаю — это искреннее беспокойство или окарикатуривание работы», — заявила Армонайте.

По ее словам, подобные обсуждения позволяют говорить о том, например, что уже был решен «вопрос алкоголизма».

Инф. «ЛК»

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