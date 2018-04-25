Заявившей о коррупции предоставлен статус защиты

🔊 Воспроизвести

Заявившей два года назад о коррупции в системе тюрем Литвы Расе Казенене предоставлен статус заявителя. Эту информацию подтвердила информационному агентству BNS сама Р. Казенене, получившая решение Генпрокуратуры.

Р. Казенене первой получила защиту, которую предоставляет вступивший в силу в этом году порядок.

Сейм в 2017 году принял Закон о защите заявителей, призванный защитить лиц, заявивших о коррупции или других нарушениях в государственных ведомствах. В январе этого года закон вступил в силу.

Обладающую статусом заявителя Р. Казенене запрещено увольнять с работы, понижать в должности, снижать зарплату, а также запугивать, домогаться, угрожать расправой.

Кроме того, она может получить компенсацию за понесенный ущерб, выплату за сообщение о преступной деятельности.

Р. Казенене добивалась статуса заявителя, потому что хочет прекратить судебную тяжбу с предприятием Niklita, которое в прошлом году подало на нее в суд из-за очернения деловой репутации.

«Моя главная цель – чтобы меня перестали преследовать в судах из-за признанной компетентными ведомствами достоверной информации», – сказала Р. Казенене.

Обратившись в конце декабря 2016 года в правоохрану тогдашняя бухгалтер Каунасского следственного изолятора, помимо прочего, указала, что компания Niklita много лет побеждает на организуемых учреждением конкурсных закупках услуг питания, ей создаются исключительные условия аренды, а супруга владельца предприятия работает начальником Отдела персонала изолятора.

Прокуратура установила, что сообщения Р. Казенене о возможных злоупотреблениях, хищении средств и прочих нарушениях в Каунасском СИЗО подтвердились.

Р. Казенене, которая до сих пор преодолевает последствия публичности, говорит, что пострадала из-за своего решения заявить о коррупции, потому что ей пришлось жертвовать деньгами, временем и безопасностью.

«Моя основная цель – чтобы меня не преследовали в судах в связи с информацией, признанной компетентными органами соответствующей реальности», – сказала BNS Р. Казенене.

Она надеется, что став первым шагом, который проверит, как могут быть защищены заявители. «Может быть, удастся побудить и других людей заявлять о нарушениях», – сказала сотрудница Каунасского следственного изолятора.

Информация «ЛК», BNS