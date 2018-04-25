Заявки на «дальневосточный гектар» приходят из Латинской Америки и Австралии

🔊 Воспроизвести

Количество одобренных заявок на «дальневосточные гектары» с начала действия одноименной госпрограммы приближается к 51 тысяче: в пользование уже предоставлено 44 тыс. «дальневосточных гектаров», а еще 6,9 тыс. заявок получили одобрение.

Интерес к участкам на Дальнем Востоке проявляют не только местные жители. Каждое пятое заявление поступает из-за пределов ДФО и даже из-за пределов Российской Федерации. От жителей стран СНГ, Латинской Америки и Австралии всего поступило свыше 40 тысяч обращений, сообщает служба коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Наибольшим спросом пользуются земли Приморья, где выделено 14,8 тыс. участков. На втором месте Якутия с 9,1 тыс., на третьем — Хабаровский край с 8,9 тыс. одобренных заявок, отмечает «Коммерсант» .

Напомним, большой интерес к получению «дальневосточных гектаров» проявляют русские старообрядцы из Латинской Америки . Несколько семей уже осваивают бесплатно полученные земли и развивают там фермерское хозяйство. Религиозные гонения вынудили старообрядцев скитаться по странам и континентам почти весь XX век, теперь многие из них готовы возвращаться на родину.

По закону, получить «дальневосточный гектар» имеет право только гражданин Российской Федерации. Иностранные граждане не могут на него претендовать, однако весной 2018 года правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении «дальневосточных гектаров» соотечественникам-возвращенцам .

Законопроект устанавливает возможность предоставлять в безвозмездное пользование земельные участки на Дальнем Востоке участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. «При условии получения ими в установленном порядке российского гражданства земельные участки будут предоставляться в собственность», — говорится в документе .

Законопроект должен способствовать переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток. Об идее наделять землей соотечественников рассказал в декабре 2017 года во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Госпрограмма «дальневосточного гектара» начала работать с 1 июня 2016 года для жителей Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» может получить любой житель России .

Оформление участка проводится бесплатно с помощью федеральной информационной системы « НаДальнийВосток.РФ «, а также в центрах (МФЦ) или через уполномоченные органы. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте.

Использовать землю можно под индивидуальное жилищное строительство, сельскохозяйственные нужды, туризм и в других сферах.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.

NEWSru.com