Здание на территории бывшей Вильнюсской Большой синагоги сдадут в Вильнюсская Большая синагогау

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Здание на территории, где ранее располагалась Вильнюсская Большая синагога, а позднее — начальная школа, будет передано 10 учреждениям или лицам, которые будут заниматься там художественной и творческой деятельностью.

Как сообщил муниципалитет Вильнюса, эти десятеро, которые расположатся в здании площадью почти 1000 кв.м., на улиц Вокечю, отобраны из 27 участников конкурса.

Победитель конкурса Вильнюсская художественная школа им. Ю.Веножинскиса, учреждение Lietuvos Junior Achievement и ассоциация «Лаборатория искусства и науки» в своих помещениях будут заниматься культурно-просветительской и выставочной деятельностью, организацией художественных мастерских, проводить семинары и лекции.

Две ремесленницы познакомят публику с переплётным ремеслом, а Вильнюсская еврейская религиозная община организует различные курсы, где будет знакомить с еврейскими традициями и языком.

Ещё три художницы планируют создать творческую мастерскую по живописи.

Муниципалитет со всеми десятью авторами заключит договор аренды помещений до 2020 года.

Здание, в котором ранее находилась начальная школа, с прошлого года пустует. В 2020 году это здание планируется снести, и к 2023 году увековечить Вильнюсскую Большую синагогу Вильнюса, а также привести в порядок окружающую среду.

BNS