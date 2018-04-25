Здесь все — Литва…

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С таким названием вышел новый сборник поэзии на русском языке, подготовленный литературным объединением «Логос» к 100-летию восстановления Литовского государства. Составителями книги выступили доктор гуманитарных наук, профессор Вильнюсского университета Павел Лавринец и Владимир Кольцов-Навроцкий, возглавляющий это объединение поэтов и прозаиков, пишущих в Литве на русском языке.

В Доме национальных общин, где в канун Нового года прошла презентация книги, Павел Лавринец, выступая поблагодарил Департамент по делам национальных меньшинств, возглавляемый Видой Монтвидайте, за финансовую помощь в осуществлении издания и отметил ее своевременность.

«Многие авторы, помещенные под одной обложкой, в реальной жизни были по разные стороны баррикад и руки друг другу, наверное, не подали, — продолжал Лавринец, — Есть стихотворения, по разному трактующие то или иное историческое событие, но книга тем и интересна. К тому же она содержит массу мало известных фактов – как, например, что декабрист Рылеев проходил службу в Литве и в своем стихотворении к друзьям приглашает их в Вежайцы, деревню в Клайпедском районе».

Выступавший обратил внимание на то, что вошедшие в издание классики литовской литературы Донелайтис, Страздас, Баранаускас долгое время на русском языке не переиздавались и теперь этот пробел частично восполняется.

Автор одной из вступительных статей, профессор Адас Якубаускас, поблагодарил составителей за проделанную работу и отметил, что «поэты – удивительные люди, особенно чутко чувствующие любовь к Родине и передающие ее читателю. Они, как патриоты своей страны, говорят самыми возвышенными словами, воздают ей хвалу самыми яркими красками. Интересна последняя часть сборника, где помещены стихотворения наших современников, ныне живущих в Литве и за рубежом».

Чтобы не быть несправедливым, Якубаускас не стал называть имен и фамилий — «пусть время рассудит и расставит все на свои места и, может, впоследствии кто-то из них будет гордо взирать с мраморного пьедестала на толпу благодарных потомков. Обращаюсь к молодому поколению — проявляйте любовь к Литве, от вас, молодых, зависит, чтобы она была свободной и процветающей, тогда и появятся новые стихотворения, прославляющие нашу Родину».

Доктор гуманитарных наук Эляна Суодене отметила: «Издание подобного сборника — знаковое в культурной жизни событие прежде всего потому, что в условиях все усиливающейся турбулентности мира этот сборник — как поцелуй любви русских поэтов Литве. И факт, что в очень многих текстах сборника Литва описывается именно в таком эмотивном ключе. Например, «Мне без тебя не жить» Надежды Кябликене возвращает нас в парадигму символов как миропонимания действительности, а не кода, становящегося мейнстримом научно-технического прогресса за счет гуманитарной сферы». Вторым существенным положительным фактором настоящего издания Суодене назвала «восстановление целостности культурного полотна, когда еще тридцатилетие назад публикация литовских эмигрантов рядом с современными авторами не представлялась возможным, а сегодня подлинное многоцветие стилевых нитей — свидетельство демократии и свободы самовыражения, многообразия мнений в гуманитарном пространстве».

В заключение руководитель Каунасского поэтического клуба «Надежда» выразила пожелание: «Поскольку эта книга вобрала диахронный и синхронный аспекты сохранения духовного наследия Литвы, она представляет научный интерес в плане исследования диаграммы развития художественного образа Литвы и в ракурсе современности и в течение столетий…»

Литературный консультант последних изданий «Логос», доктор гуманитарных наук Людмила Алексеева обратила внимание, что и в этот раз хорошо продумана подборка авторов и удачно выбраны картины художников, иллюстрирующие литературный материал. Несомненно, издание займет достойное место в школьных и лицейских библиотеках и ценность ее еще и том что, благодаря переводам, она дает возможность за пределами нашей страны познакомиться с литовской поэзией, особенно эмигрантской, которая до этого так широко в книгах на русском языке представлена не была. «Листая страницу за страницей, — констатирует Л. Алексеева. Отрадно обратить внимание, что сборник охватывает все — будни и праздники, красоты природы и уют деревень, достопримечательности городов и главное наше богатство — людей Литвы. Неслучайно рядом помещены стихи и поэтов из других стран, оставивших «поэтические воспоминания» о пребывании у нас. Все это многонациональное богатство пойдет только на благо нашей Родины…»

Одна из соучредителей «Логос», доктор гуманитарных наук Елена Бахметьева поблагодарила команду единомышленников, «сумевших создать еще один своеобразный интеллектуальный памятник Литве», напомнив, что за последние два года подготовлено уже третье издание «государственного масштаба» — это сборники духовной поэзии «Присутствие Непостижимой Силы» и стихи о нашей столице — «Зов Вильны».

Отдельные слова благодарности от старейшего литератора, долгое время руководившей обществом любителей русского романса «Мелос», прозвучали в адрес юных участников из театральной студии, возглавляемой ведущей вечера Раисой Мельниковой.

Все выступающие подчеркивали значимость выхода в свет такой книги, доказывающей, что «русский язык жив в наших сердцах, продолжает звучать, мы на нем думаем, говорим, поем, создаем поэтические образы, радуемся душой человека, говорящего по-русски. Очередное издание на русском языке — «это важное событие в культурной жизни Литвы, вклад в развитие и сохранение русского языка за рубежом».

Владимир КОЛЬЦОВ-НАВРОЦКИЙ.