«Зеленая» энергетика: вперед к будущему

🔊 Воспроизвести

Литва уже добилась поставленных на 2020 год целей: за счет возобновляемых ресурсов производится около 30% потребляемой в стране электроэнергии, заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По его словам, в 2050 году за счет них будет производиться 100% потребляемой электроэнергии, сообщает BNS.

Ж. Вайчюнас выразил надежду на то, что количество электростанций, которые будут работать на возобновляемых ресурсах, вырастет, когда Сейм позволит строить без выдачи разрешений небольшие электростанции мощностью до 30 киловатт. С прошлого года без разрешений можно возводить установки мощностью до 5 киловатт.

«Это означает, что для всех потребителей сократят бюрократические препятствия, разрешения не понадобятся, будет только заключение договоров с компанией ESO», – сказал министр.

По его словам, сейчас в стране около 1,5 тыс. потребителей электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых энергоресурсов.

Литва планирует добиться, чтобы к 2020 году доля потребленной электроэнергии, которая произведена за счет возобновляемых ресурсов, увеличилась не менее чем до 20%, в секторе централизованного отопления – до 60%, в домашних хозяйствах – до 80%, а на транспорте – до 10%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ