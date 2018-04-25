Зеленский – бесспорный лидер предвыборной гонки на Украине

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Данные опроса, проведенного в преддверии выборов Украинским институтом социальных исследований, свидетельствуют: за шоумена Владимира Зеленского, одного из 44 кандидатов на пост главы государства, готовы проголосовать 27,3 % избирателей. Об этом пишет в четверг, 28 февраля, сайт телеканала EuroNews.

Второе и третье места делят бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко (18,8%) и действующий глава государства Петр Порошенко (18,2%).

На вопрос, чем он объясняет свой политический успех, Зеленский ответил: «Я – новое лицо. Я никогда не был в политике. Я пришел из чистого бизнеса, бизнеса телевидения и кино. Я думаю, что люди меня очень хорошо знают и очень чувствуют. В принципе, они чувствуют меня своим».

Зеленский, в прошлом звезда КВН, известен сегодня как актер. Одна из последних его работ – роль в телесериале «Слуга народа»: учитель истории, который неожиданно становится президентом.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата – рекордное число в истории страны.

korrespondent.net