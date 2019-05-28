Зеленский пообщался с новым президентом Литвы

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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с победой на выборах, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Президент пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литовского государства. Он также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны», — говорится в обнародованном на сайте президента Украины во вторник днем сообщении.

Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

«Кроме этого, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности», — говорится в сообщении.

Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Литвы победил Науседа. Политик не намерен встречаться с президентом РФ до тех пор, пока он не выведет российские войска из Крыма.

Отметим, президент Литвы избирается на пять лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

korrespondent.net