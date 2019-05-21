Зеленский попросил США усилить санкции против РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в церемонии инаугурации. Он обсудил с ними вопросы реформ и противодействия агрессии РФ, сообщает пресс-служба президента Украины .

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил США за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, – сказал он. – Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ».

Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности и добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

«У нас есть очень хороший пример – это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в плане ценностей и прозрачности», – сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего, путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

korrespondent.net