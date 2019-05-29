Зеленский вернул Саакашвили

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении в украинском гражданстве Михаила Саакашвили. Предыдущий президент Петр Порошенко сначала предоставил Саакашвили гражданство, а затем отобрал его.

Зеленский называл Саакашвили «серьезным дипломатом» и необходимым человеков. Бывший губернатор, в свою очередь, называл нового президента «большим шансом для Украины». Korrespondent.net рассказывает подробности.

Зачем Саакашвили возвращается в Украину

22 мая стало известно, что бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился с просьбой о возврщении гражданства Украины. Письмо с просьбой президенту передал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

В письме Саакашвили, как сообщает адвокат, отмечается, что ему не нужны «никакие должности и преференции». Он также указал, что если у президента есть какие-либо сомнения, то он готов приехать и самостоятельно защитить свои права в суде.

При этом во время своей избирательной кампании Зеленский говорил, что на посту главы госудраства ему понадобится помощь Саакашвили, которого назвал «серьезным дипломатом».

По его словам, бывший губернатор Одесской области выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Позже 28 мая на своей странице в Facebook бывший губернатор написал, что лишение его гражданства было «трусливым поступком недостойного президента», а возвращение будет «смелым поступком достойного президента».

«У меня только одна цель возвращения кроме личных вопросов — поддержать нового , очень талантливого президента и его команду, и конечно, поддержать Украину», написал он.

Позже Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196… изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!», — прокомментировал Саакашвили указ Зеленского на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что прибудет в аэропорт Борисполь 29 мая в 17.15.

В интервью агентству РБК Саакашвили рассказал, чем собирается заняться после возращения в Киев и об отношениях с новым президентом Украины.

«Зеленский — это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве, который выведет постсоветское пространство из «совка». Его действия можно только поощрять», — сказал он.

Бывший грузинский лидер заявил, что не вел переговоров с представителями Зеленского по поводу возвращения себе гражданства.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается, но отметил, что поддерживает нынешнего президента и его команду.

«У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости — в Украине, в Грузии и везде», — сказал политик.

Он обещает помогать Зеленскому «всем, чем сможет», однако подчеркнул, что ни в коем случае не намерен руководствоваться собственными амбициями. Саакашвили говорит, что не имеет конкретных планов на досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля.

В интервью Радио Свободе yа вопрос, разговаривал он уже с Зеленским, Саакашвили сказал, что пока надеется на такую возможность. Он также отметил, что должности премьера ему никто не предлагал, а первым делом хочет съесть борща с пампушками и посмотреть на новый стеклянный мост

Государственная пограничная служба Украины не будет препятствовать въезду в страну Михаилу Саакашвили. Об этом во вторник сообщил советник пограничного ведомства Украины Андрей Демченко.

«Госпогранслужба действует в рамках законодательства Украины, по отношению к гражданам Украины, в частности, отмечается, что граждане Украины при любых обстоятельствах не могут быть ограничены в праве въезда. Есть указ президента как известно, который, в том числе имеет пункты относительно гражданина Саакашвили, поэтому у пограничников к нему не будет вопросов», — сказал он.

Фото : Общественное достояние, Ссылка