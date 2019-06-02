Зеленые протесты: за дело берется молодежь

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Молодежь в Вильнюсе и Клайпеде на минувшей неделе, в пятницу, присоединилась к международной акции протеста в борьбе с климатическими изменениями, однако это движение в Литве пока привлекает меньше внимания, чем в Западной Европе.

Один из организаторов мероприятия, студент Витаутас Юркувенас признает, что жители Литвы пока очень пассивно подключаются к демонстрациям.

«В прошлой акции в Вильнюсе, на Кафедральной площади участвовало около ста человек. В столице Австрии Вене были тысячи людей. Но мы понемногу продвигаемся в этом направлении», — сказал он BNS.

В последние месяцы в Европе тысячи молодых людей стали подключаться к инициированному шведской активисткой Гретой Тунберг движению по борьбе с изменениями климата «Пятницы для будущего» (Fridays for Future).

«Молодежь застала руководящую элиту врасплох, ведь до сих пор те действовали, скорее, в духе: после нас — хоть потоп. Все это можно было очень хорошо проследить в ходе встречи шведской экоактивистки Греты Тунберг и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Матерый волк от политики не смог предложить молодой идеалистке ничего, кроме покровительственного сочувствия. Молодежь, выступающая в защиту климата, не позволит себе увязнуть в паутине властных иерархий. Они говорят с такой уверенностью именно потому, что сами находятся вне всяких иерархических структур», пишут зарубежные СМИ.

Вдохновленная активисткой молодежь, вместо того чтобы сидеть на уроках, участвует в демонстрациях, однако такая активность молодых людей вызывает разноречивую реакцию политиков. По словам М. Юркувенаса, цель движения — привлечь внимание всего общества.

Ученые едины во мнении, что потеплению климата способствует хозяйственная деятельность человека, из-за которой становится больше газов, которые вызывают так называемый парниковый эффект.

Изменения климата сказываются и на Литве: участившиеся оттепели зимой вредят дорогам, строительному сектору, из-за резких перемен погоды и затяжных засух несут убытки фермеры. Правительство Литвы говорит, что в борьбе с изменениями климата нужно повышать энергетическую эффективность, уменьшать выбросы в атмосферу.

Информация литовских СМИ