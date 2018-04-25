«Зеленый» рейтинг городов

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Вполне естественно, что все мы хотим жить в чистой и благоприятной для здоровья окружающей среде, но, к сожалению, наша планета медленно превращается в гигантскую мусорную свалку.

Для того чтобы поддерживать в своем городе чистоту и порядок, как правило, нужно гораздо больше, чем просто несколько правительственных постановлений и публичных оповещений. Это еще и обязанность местных жителей — принимать участие в этом процессе и не причинять окружающей среде вреда, насколько это возможно.

Рейтинги европейских городов по степени загрязненности публикуются с 2012 года. Небольшой город Тетово в Македонии признан самым загрязненным в Европе в 2018 году пользователями интернет-ресурса Numbeo. Тетово — центр сельскохозяйственного района. Его население не превышает 90 тысяч человек, однако он стал лидером рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year.

Еще один македонский город — Скопье — занял третью строчку рейтинга. На втором месте — итальянский Неаполь.

Индекс загрязненности, рассчитываемый Numbeo, основан по большей части на мнении пользователей сайта, однако он также учитывает данные Всемирной организации здравоохранения, присваивая наибольший вес данным по загрязнению воздуха.

Всемирная организация здравоохранения в этом году составила собственный рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы. Македонские Тетово и Скопье вошли в первую десятку.

Самые загрязненные города Европы находятся на юге континента — на Балканском полуострове (Румыния, Македония, Греция, Болгария) и в Италии. В первую десятку также вошли Тирана, Турин, Бухарест, Сараево, Краков, Пловдив и Киев. Самые чистые города расположены в Скандинавии. Вильнюс в новом рейтинге занимает 60-е место, Таллин — 66-е.

Столицы Литвы и Эстонии являются более чистыми, чем главный город Латвии, которая оказалась на 49-м месте. Рига оказалась между Штутгартом и Порту. Для сравнения: Барселона — 12-я, Париж — 13-й, Санкт-Петербург — 17-й, Москва — 19-я, Лондон — 25-й, Львов — 30-й, Харьков — 31-й, Манчестер — 33-й, Берлин — 44-й, Минск — 45-й, Дублин — 52-й, Прага — 53-я, Нижний Новгород — 71-й.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt