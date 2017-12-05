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Zemaitijos pienas проиграла суд в эстонском суде по торговому знаку Pik-nik

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 05, 13:00   |   Комментариев: 3

Эстонский суд постановил, используемый эстонской компанией Estover торговый знак сырных палочек не похож на торговый знак Pik-nik, который использует и на эстонском рынке литовский переработчик молока Zemaitijos pienas.

Суд первичной инстанции в Эстонии отклонил иск Zemaitijos pienas, которая оспаривает действия эстонской компании возможно нарушившей права и интересы литовского производителя, используя сходный или аналогичный знак.

Zemaitijos pienas рассматривает возможность обжаловать решение в суде высшей инстанции, сообщила литовская компания через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Zemaitijos pienas инициировала разбирательство с Estover по поводу торгового знака сырных палочек к октябре этого года.

Estover производит сырные палочки Hiirte Juustu (Мышкин сыр). Ранее на этикетках была надпись Piknikupulgad (“Палочки для пикника”), однако сейчас на сайте компании упаковка демонстрируется без последней дополнительной надписи. На обеих упаковках изображены схожим образом разорванные сырные палочки, однако на этикетке эстонских палочек изображена мышь.

BNS

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Комментарии читателей (3)
  1. (83.181.77.185) Пальмира пишет:
    2017 12 05 at 19:28

    Фраерок много на себя берет наверное ни чего в жизни не нюхал?

  2. (83.181.77.185) Пальмира пишет:
    2017 12 05 at 19:23

    admin 46.116.126.121 злоупотребляет на чужом нике через израильский прокси сервер. Он типо считает себя неподсудным царем

  3. (46.116.126.121) As пишет:
    2017 12 05 at 16:35

    Ничего, лет через 7-8 они додумаются в чем дело и примут другое решение.






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