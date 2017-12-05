Zemaitijos pienas проиграла суд в эстонском суде по торговому знаку Pik-nik

Эстонский суд постановил, используемый эстонской компанией Estover торговый знак сырных палочек не похож на торговый знак Pik-nik, который использует и на эстонском рынке литовский переработчик молока Zemaitijos pienas.

Суд первичной инстанции в Эстонии отклонил иск Zemaitijos pienas, которая оспаривает действия эстонской компании возможно нарушившей права и интересы литовского производителя, используя сходный или аналогичный знак.

Zemaitijos pienas рассматривает возможность обжаловать решение в суде высшей инстанции, сообщила литовская компания через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Zemaitijos pienas инициировала разбирательство с Estover по поводу торгового знака сырных палочек к октябре этого года.

Estover производит сырные палочки Hiirte Juustu (Мышкин сыр). Ранее на этикетках была надпись Piknikupulgad (“Палочки для пикника”), однако сейчас на сайте компании упаковка демонстрируется без последней дополнительной надписи. На обеих упаковках изображены схожим образом разорванные сырные палочки, однако на этикетке эстонских палочек изображена мышь.

BNS

Метки: Hiirte Juustu, Piknikupulgad, Žemaitijos pienas, Литва