Земледельцы Литвы вновь будут протестовать в Брюсселе по вопросу выплат

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Литовские земледельцы еще раз попытаются потребовать более значительные прямые выплаты Евросоюза – в декабре в Брюсселе вместе с фермерами из 5 других стран ЕС они еще раз проведут акцию протеста.

Председатель Сельскохозяйственной палаты Литвы Арунас Свитоюс сообщил, что литовские фермеры хотят получать средний размер выплат в ЕС.

«Литовцы сдали переговорные позиции еще при вступлении в ЕС, и позднее, на переговорах, а выплаты нашему сельскому хозяйству ниже, чем в других странах ЕС. Литва получает менее 70% среднего показателя в Евросоюзе», – заявил во вторник BNS А. Свитоюс.

По его словам, земледельцы вновь будут протестовать 13 декабря, когда в Брюсселе будет рассматриваться новый бюджет ЕС на 2021-2027 годы, будут обсуждаться и сельскохозяйственные вопросы. По словам А. Свитоюса, к акции присоединятся фермеры Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии.

В октябре министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис заявлял, что на саммите ЕС в 2013 году была достигнута договоренность о том, что в конце 2019 года литовские фермеры будут получать не менее 196 евро за гектар. Сейчас они получают 170 евро, а согласно предложению Еврокомисси, они будут получать по 180 евро только в 2027 году.

В проекте бюджета на 2021–2027 гг. на прямые выплаты Литве планируется выделить 3,344 млрд. евро, что на 5,8% больше, чем в 2014–2020 годах, однако на программу развития села планируется выделить лишь 1,214 млрд. евро – на 26,2% меньше.

BNS