  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.12.01 Текущий номер: N48 (1188) 30 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Иране

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 01, 15:30   |   Комментариев: 0

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-востоке Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на относительно небольшой глубине. Эпицентр находился в 50 км от города Керман с населением более 820 тыс. человек.

Позднее сайт USGS сообщил о двух подземных толчках около Кермана – магнитудой 5,0 и 6,0.

Сообщений об ущербе и разрушениях на момент написания заметки не поступало. Однако Reuters указывает, что землетрясения с такой магнитудой потенциально разрушительны.

NEWSru.com

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿