Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Иране

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-востоке Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на относительно небольшой глубине. Эпицентр находился в 50 км от города Керман с населением более 820 тыс. человек.

Позднее сайт USGS сообщил о двух подземных толчках около Кермана – магнитудой 5,0 и 6,0.

Сообщений об ущербе и разрушениях на момент написания заметки не поступало. Однако Reuters указывает, что землетрясения с такой магнитудой потенциально разрушительны.

NEWSru.com

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