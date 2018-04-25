Землетрясение магнитудой 8,1 у побережья Фиджи: проверяется угроза цунами

🔊 Воспроизвести

Мощное землетрясение произошло в четверг, 6 сентября, у берегов Республики Фиджи, располагающейся на одноименном архипелаге в южной части Тихого океана. Подземные толчки силой 8,1 по шкале Рихтера были зафиксированы в 03:49 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался под землей на глубине 652 км и в 107 км к востоку от столицы Фиджи – города Сува, сообщает Геологическая служба США.

Власти Новой Зеландии выясняют, есть угроза цунами. Сведений о пострадавших и причиненном ущербе пресса пока не публикует.

Информация уточняется.

NEWSru.com.il