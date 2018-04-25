Землетрясение в Индонезии: погибли до 100 человек, ранены более 200

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В результате землетрясения в Индонезии, произошедшего днем 5 августа, погибли почти 100 человек. Еще более 200 граждан пострадали. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам.

Число жертв землетрясения на острове Ломбок увеличилось до 91 человека, рассказал представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. Эти данные получены по состоянию на 10:00 6 августа. Еще 209 человек получили серьезные травмы. Число погибших может увеличиться, так как спасателями пока не удалось добраться в труднодоступные районы.

Ранее представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин сообщал ТАСС о 82 погибших.

Землетрясение на острове произошло днем 4 августа, магнитуда составила 6,9. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров, сообщает Reuters. Позже произошли около 10 афтершоков с максимальной амплитудой 4,9, отмечает РИА «Новости» .

По словам Сутопо Нугрохо, ущерб, причиненный землетрясением на севере острова, оценивается как «массивный», разрушены тысячи домов. В безопасные места были эвакуированы несколько тысяч человек, власти предупредили об угрозе цунами. Толчки ощущались и на острове Бали, который является наиболее популярным туристическим направлением, однако там разрушений не зафиксировано.

Все погибшие являются индонезийцами. Сообщений о туристах, ставших жертвами землетрясения, не поступало. По разным оценкам, на Бали и Ломбоке находятся около пяти — шести тысяч россиян, в том числе туристов и постоянно проживающих. Тетюшин сообщал, что посольство РФ в Джакарте поддерживает связь с туристами, информации о пострадавших нет.

Аэропорты на островах получили незначительные повреждения, которые не сказались на их работе.

Ранее, 29 июля, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как сообщал Reuters, в результате удара стихии погибли 14 человек, еще 162 человека получили ранения.

NEWSru.com