Землю под Rail Baltica намечается выкупить в начале 2019 года

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Завершить выкуп необходимых для строительства железнодорожной линии европейского стандарта Rail Baltica участков земли у частных владельцев планируется в начале 2019 года. Выкупленные участки земли будут зарегистрированы в Реестре недвижимого имущества на имя государства, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

Владельцы участков земли и другие землепользователи, по собственности которых от Каунаса до литовско-латвийской госграницы будет прокладываться Rail Baltica, приглашаются подписать акты об отчуждении земли для общественных нужд. Извещения уже разосланы регистрированными письмами большей части владельцев и пользователе участков земли Каунасского, Йонавского, Кедайнского, Пасвальского и Панявежского районов.

В общей сложности для строительства ж/д линии на территории 1244 гектаров спроектирован 71 участок земли. Большую часть необходимой для прокладки железной дороги площади — 945 гектаров — составляет частная земля. Запланированная железная дорога пересекает почти 1,2 тыс. частных участков земли. Примерно четверть необходимой для строительства ж/д линии площади — земля под лесом, а 187 гектаров занимают государственные участки земли.

Общая сумма инвестиций в рамках проекта Rail Baltica в Литве, Латвии и Эстонии составляет около 5,8 млрд евро. Сумма инвестиций в Литве — около 2,5 млрд евро, из которых 85%, как ожидается, профинансирует Евросоюз. Пассажирские поезда по этой линии смогут следовать со скоростью до 249 км в час, а грузовые — со скоростью до 120 км в час.

Завершить строительство ж/д линии до Таллина планируется в 2025 году, а ввести ее в эксплуатацию — в 2026 году.

BNS