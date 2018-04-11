Ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai подписала долгосрочный договор с “Беларуськалием”

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai подписала долгосрочный договор с единственным белорусским производителем и экспортером калийных удобрений “Беларуськалий”. Глава литовской компании Мартас Барткушка заявил, что Республика Беларусь является одним из основных партнеров литовских железнодорожников.

“Договор с крупнейшим производителем удобрений этой страны “Беларуськалий” позволит нам укрепить конкурентные позиции и более эффективно планировать перевозки, лучше распределять наши ресурсы – вагоны, локомотивы”, – отметил в пресс-релизе М. Бартушка.

По информации компании, до сих пор с “Беларуськалием” заключались лишь краткосрочные договора, в которых не были предусмотрены обязательства по тарифам или объемам гарантируемых грузов.

В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевезла более 10 млн тонн грузов “Белоруськалия” – это составило почти 20% общего грузооборота.

BNS

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