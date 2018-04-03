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Ж. Вайчюнас обсудит с эстонским министром региональную энергетику

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 03, 14:00   |   Комментариев: 0

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас во вторник обсудит в Вильнюсе с министром экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон вопросы синхронизации линий электропередачи с Европой, общего газового рынка и прочее. 

“Основными темами встречи будут – проекты синхронизации Балтийских стран с сетями континентальной Европы и общий рынок природного газа. На встрече также планируется обсудить и другие вопросы: сотрудничество в сфере возобновляющейся энергетики и вопросы, связанные с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок”, – сообщила BNS представитель по связям с общественностью министра Аурелия Вярницкайте.

Литва предлагает использовать для синхронизации уже существующую сейчас смычку с Польшей. Латвия и Эстония ранее заявляли, что одной линии смычки недостаточно, и нужна вторая для повышения безопасности системы.

BNS

Метки: 

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