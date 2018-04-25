Ж. Вайчюнас: при создании общего рынка газа Литва хочет добиться лучших цен

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Поскольку Финляндия, Эстония и Латвия подписывают соглашения об общем газовом рынке, Литве еще не поздно присоединиться к этому процессу, но это должно происходить на выгодных для страны условиях, заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Он сказал, что Литва продолжит вести переговоры по благоприятному для нее ценообразованию.

«Это один из шагов по созданию газового рынка, и действительно никогда не поздно присоединиться к этому процессу. Я бы даже сказал, что Литва была среди сторонников и инициаторов создания регионального газового рынка с самого начала (…) Но эти условия, которые имеются сейчас, не обеспечивают защиту интересов наших потребителей», – сказал министр BNS в пятницу.

Литовская газопередающая компания Amber Grid утверждает, что Литва не отказывается от планов присоединиться к региональному рынку, это стратегическая цель, однако это должно произойти на выгодных для всех сторон условиях.

«Предложения к другим странам региона по достижению интеграции уже с 2020 года были выдвинуты и в начале февраля этого года. Мы должны были получить ответ других стран в марте», – сообщили BNS в Amber Grid.

Эстонская Elering, финская Gasum и латвийская Conexus Baltic Grid подписали договор, который позволяет импортировать газ по одному тарифу и избегать межгосударственных пошлин. Это означает, что со следующего года газ между странами будет поставляться без дополнительных расходов.

BNS