«Жальгирис» готовит грандиозное шоу

Успешно проведший регулярный чемпионат и попавший в плей-офф Евролиги каунасский «Жальгирис» уже 24 апреля в своей домашней крепости в историческом четвертьфинальном матче встретится с «Олимпиакосом». Это будет третья игра в серии до трех побед. 18 и 20 апреля команды играли в Пирее.

Жальгирисцы, попавшие в число восьми самых сильных команд Европы, давно не имели на европейском фронте такого длинного и успешного сезона и ожидают от болельщиков надежного тыла на самой посещаемой европейской арене.

В этом сезоне на арене «Жальгире» за матчами в среднем наблюдали 13 450 зрителей, а на пять матчей были подчистую выметены все билеты. Такой интерес к матчам чемпионов Литвы дал им возможность без более серьезной конкуренции одержать триумф в матчах и оставить позади многих грандов Евролиги.

В этом сезоне «Жальгирис» – единственная команда Евролиги, которая продала более 200 000 билетов на 15 домашних матчей (201 762) регулярного чемпионата. «Панатинаикос» (184 477) и «Фенербахче» (170 679 ) занимают второе и третье место по числу проданных билетов за сезон.

Пробившиеся после победы в Евролиге 1999 года в европейскую элиту каунасцы снова встретят исторический этап в необычайных условиях. На арене «Жальгире» 22-28 апреля состоится турнир группы В первого дивизиона чемпионата мира по хоккею, поэтому баскетбольный паркет будет выложен на льду, а обычное число зрителей с 15 500 сократится до 14 тысяч.

Правда, несколько уменьшившуюся аудиторию «Жальгирис» встретит развлечениями и подарками, которые еще больше сплотят болельщиков на поддержку своей команды.

24 апреля собравшиеся на арену «Жальгириса» болельщики увидят на стульях специально изготовленные к четвертьфиналу Евролиги зеленые майки, которые по случаю исторического достижения им подарил спонсор «Жальгириса» – Utenos Radler nealkoholinis, который поможет выкрасить всю арену в зеленый цвет.

«Зажечь» трибуны во время перерывов между таймами и во время большого перерыва помогут акробаты Street Warriors из Латвии. Латыши уже бывали в Каунасе и своим выступлением очаровали зрителей во время победного матча Евролиги с «Маккаби».

Праздничное настроение еще больше повысят оркестр военно-воздушных сил и более яркие, чем обычно, световые эффекты.

Уже ясно, что в Каунас съедутся многочисленные болельщики из других городов Литвы – свидетельство тому быстро уменьшающееся количество свободных мест на экспрессы «Жальгириса» из Вильнюса, Алитуса, Мариямполе, Друскининкай, Электренай, Пренай и Вилкавишкиса.

Быстро тают билеты на сам матч. Самые дешевые билеты стоят от 26 евро. За билет такой стоимости зритель может смотреть матч из так называемой «серой зоны» – на балконе арены, за щитами и световым табло. Цены билетов на первом этаже за щитами начинаются с 36 евро (начальная цена – 32 евро). Желающие смотреть матч «Жальгириса» с самых хороших мест должны будут выложить 139 евро в VIP-партере или аж 189 и 219 евро на паркетных местах (начальная цена – 180-200 евро).

«Разница цен по сравнению с другими матчами этого сезона Евролиги не особенно заметная, – после объявления прейскурантов цен на матч медиаресурсу 24 sek. сказала руководитель продаж билетов «Жальгириса» Уне-Мария Юркшайте. – Наши цены, как и в других сферах, зависят от спроса. В этом сезоне спрос на билеты был очень большой, особенно на билеты в дорогих секторах. У нас было пять полностью распроданных матчей, на лучшие места составляли списки ожидающих. Поэтому естественно, что цена устанавливается в зависимости от рыночного потенциала и спроса.

Разумеется, на ценах билетов на четвертьфинальный матч сказывается и то, что в связи с соревнованиями чемпионата мира по хоккею значительно вырастают издержки на организацию матча Евролиги. Для того, чтобы провести баскетбольный матч на арене «Жальгире», нам предстоит выполнить сложную трансформацию зала, арендовать специальное оборудование из-за границы, изготовить определенные конструкции и трансформировать трибуны.

Также из-за изменения плана зала мы теряем около 1500 обычных мест. Кроме того, поскольку это – исключительное и долгожданное событие, мы хотим сделать мероприятие впечатляющим и планируем исключительные эффекты и сюрпризы для болельщиков, которые окажут нам большую поддержку. Все эти факторы сказываются на стоимости билетов. Но мы не сомневаемся в том, что эмоции болельщиков будут во много раз ценнее и надолго останутся в памяти».

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Жальгирис